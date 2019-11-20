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Son Dakika Spor Hisarcık'ta 'Öğretmenler Günü' futsal turnuvası - Son Dakika Spor

Hisarcık'ta 'Öğretmenler Günü' futsal turnuvası

6 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü futsal turnuvası düzenlendi.

Hisarcık'ta 'Öğretmenler Günü' futsal turnuvası, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü futsal turnuvası düzenlendi.


Öğretmenler arası futsal turnuvasına Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Şehitler Ortaokulu ve Dereköy Ortaokulu takımları katılıyor.


Bol gollü geçen ilk gün müsabakalarında Çok Programlı Anadolu Lisesi, Dereköy Ortaokulunu penaltı atışları sonucu 5-4 yenerken, ikinci müsabakada 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Şehitler Ortaokulunu 6-5 mağlup etti. - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:53 Kaynak: İHA
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