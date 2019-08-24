Hisarcık'ta park halindeki otomobilde yangın

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde park halindeyken küçük çaplı yangın çıkan otomobilde maddi hasar oluştu.



Alınan bilgiye göre, Alpaslan A. isimli şahıs 45 KC 037 plakalı otomobilini misafirliğe gittiği Yenidoğan Mahallesi 508 sokaktaki evin önüne park etti. Bir süre sonra park halindeki aracın motor bölümünden duman geldiğini gören komşular itfaiyeye ve araç sahibine haber verdi. Olay yerine gelen Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri araçtaki yangını kısa sürede büyümeden söndürdü. Yangında otomobilde küçük çaplı maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.(MA-EFE) - KÜTAHYA