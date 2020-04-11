Son Dakika › Güncel › Hisarcık'ta parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına başlandı - Son Dakika
Hisarcık'ta parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına başlandı
6 saat önce
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde alt yapı çalışmaları tamamlanan yol ve yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına başlandığı bildirildi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde alt yapı çalışmaları tamamlanan yol ve yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına başlandığı bildirildi.
Kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına ilk etapta TOKİ konutlarında başlandığını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," İlçemiz Halil Kurnaz Bulvarı, Zekeriya Kaplan ve Hakkı Ocak Caddelerinde içme suyu isale hattı ve kanalizasyon yenileme ile doğalgaz çalışmaları esnasında bozulan yol ve yaya kaldırımlarına 7 bin 404 metrekare beton parke, 2 bin 700 metre beton bordür döşemesi, ayrıca bin 800 metrekare beton parke taşı tamiri ve bin 50 metrekare beton parke taşı söküm ve tamiri yapılacaktır" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:30 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim