Hisarcık'ta, Sağlık Personelinden Engellilere Destek

Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin başlattığı 'Kapaklar çöp değil, umut olsun' kampanyasına İlçe Hastanesi personeli de destek verdi.

Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin başlattığı 'Kapaklar çöp değil, umut olsun' kampanyasına İlçe Hastanesi personeli de destek verdi.



Cumhuriyet İlkokulu Çevre Koruma Kulübü Danışman Öğretmeni Cemile Aydoğan Karayiyen nezaretinde Çevre Koruma Kulübü öğrencilerinin engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye temin etmek amacıyla başlattığı 'Kapaklar çöp değil, umut olsun' kampanyasına İlçe Hastanesi personeli de katkıda bulundu.



Kampanyanın halen devam ettiğine vurgu yapan Çevre Koruma Kulübü Danışman Öğretmeni Cemile Aydoğan Karayiyen, kampanyaya verdikleri kapak desteğinden dolayı İlçe Hastanesi personeline teşekkür etti. - KÜTAHYA

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