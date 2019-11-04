Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta salamura zeytin yapımı yaygınlaştı
Son Dakika Güncel Hisarcık'ta salamura zeytin yapımı yaygınlaştı

Hisarcık'ta salamura zeytin yapımı yaygınlaştı

6 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yüksek zeytin fiyatları yüzünden vatandaşların daha sağlıklı ve ucuza mal olan salamura zeytin yapımına yöneldiği bildirildi.

Hisarcık'ta salamura zeytin yapımı yaygınlaştı, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yüksek zeytin fiyatları yüzünden vatandaşların daha sağlıklı ve ucuza mal olan salamura zeytin yapımına yöneldiği bildirildi.


İlçe pazarına Manisa'nın Demirci ilçesinden getirilen siyah ve yeşil zeytinler salamura yapılmak üzere vatandaşlar tarafından adeta kapışılıyor.


Demirci ilçesinde çiftçilik yapan zeytin satıcısı Ali İhsan Açık, marketlerde satışa sunulan zeytinin fiyatının yüksekliğinin evlerde salamura zeytin yapımını yaygınlaştığını söyledi.


Açık" Halka çeşitli türdeki yeşil zeytinin kilosunu 7-8 TL, siyah zeytinin kilosunu ise 9-10 TL'den satıyoruz. Özellikle siyah zeytinin salamura yapımı kolay olduğundan satışı daha fazla oluyor. Siyah zeytin salamurası için bir kiloya 100 gram kaya tuzu karıştırarak bidonun içerine koyulup ağzı sıkıca kapatılır. Ara sıra bidon sallanıp içerisindeki zeytin karıştırılarak acı suyu çıkarılır ve yaklaşık bir ayda yenecek hale gelir. Yeşil zeytini ise tek tek çizip veya kırarak bidonlarda doldurulup gün aşırı suyu değiştirilir. Yaklaşık 1 ay suda bekletilen yeşil zeytini acısı çıktıktan sonra samura suyunda 1 hafta bekletip tüketilebilir" dedi.


Kendi yaptıkları salamura zeytinin hem daha lezzetli, hem de çok daha ucuz olduğunu söyleyen Gürkan Kurum," Marketlerden kilosunu 20-30 TL arasında satın aldığımız siyah zeytini 9 TL'ye, 13-15 TL arasında satın aldığımız yeşil zeytini kendimiz salamura yaparak 8 TL'ye mal ediyoruz. Salamura yaptığımız doğal yeşil ve siyah zeytinleri gönül rahatlığı ile tüketiyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:49 Kaynak: İHA
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