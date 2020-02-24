Hisarcık'ta şifa deposu Kumkuat meyvesi ilk defa tezgahlarda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hisarcık'ta şifa deposu Kumkuat meyvesi ilk defa tezgahlarda - Son Dakika

Hisarcık'ta şifa deposu Kumkuat meyvesi ilk defa tezgahlarda

6 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçe pazarında ilk defa tezgahlarda satılmaya başlanan C vitamini deposu, Kumkuat meyvesi bağışıklık sistemini güçlendirme, tansiyonu ve kolesterolü düşürme özelliğiyle halkın ilgi odağı oldu.

Hisarcık'ta şifa deposu Kumkuat meyvesi ilk defa tezgahlarda, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçe pazarında ilk defa tezgahlarda satılmaya başlanan C vitamini deposu, Kumkuat meyvesi bağışıklık sistemini güçlendirme, tansiyonu ve kolesterolü düşürme özelliğiyle halkın ilgi odağı oldu.


Pazarda Mersin'den getirdiği Kumkuat meyvesini 25 TL'den satışa sunan İbrahim Barafil, Kumkuat'ın C vitamininden aldığı güç sayesinde gelişen antioksidan özelliğiyle hastalıklardan koruma özelliğine sahip olduğunu söyledi.


Barafil, "Kimimizin hiç bilmediği kumkuat meyvesi, küçücük cüssesiyle içinde yüksek oranlarda A, B1, B2 ve B3 vitaminleri barındırdığı ve vitaminlerin sinir sistemimizi güçlendirmede destek olduğu, ayrıca tansiyonu ve kolesterolü düşürdüğü bilinmektedir. Pazar tezgahımızda ilk defa satışa sunduğumuz Kumkuat meyvesini ilk defa gören vatandaşlar, önce merakla yaklaştılar, meyveyi tadanlar ise tadını çok sevdiler. Kumkuat satışlarımızın ileriki günlerde daha da artacağına inanıyorum " dedi. - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
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