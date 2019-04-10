Hisarcık'ta Sigara Denetimi
1 saat önce
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çapraz sigara denetimleri uygulaması çerçevesinde Dumlupınar Toplum Sağlığı Merkezinden gelen Denetim Elemanınca işyerlerinin denetlediği bildirildi.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:15 Kaynak: İHA
'nın Hisarcık
ilçesinde çapraz sigara denetimleri uygulaması çerçevesinde Dumlupınar
Toplum Sağlığı Merkezinden gelen Denetim Elemanınca işyerlerinin denetlediği bildirildi.
Dumlupınar Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Denetim Elemanı Ünal Yıldız, Belediye Zabıta
Memuru Ahmet Öztürk
ve İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Polis Memuru Ali Yurgül'den oluşan ekip ilçedeki iş yerlerinde sigara içilip içilmediğinin yanı sıra "Sigara içilmez" yazılarının olup olmadığını denetledi. Denetim esnasında ayrıca iş yeri sahiplerine sigaranın zararları anlatıldı. 70 işyerinde yapılan denetimlerde olumsuz bir duruma rastlanmadığı öğrenildi. - KÜTAHYA
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