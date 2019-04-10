Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta Sigara Denetimi

Hisarcık'ta Sigara Denetimi

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çapraz sigara denetimleri uygulaması çerçevesinde Dumlupınar Toplum Sağlığı Merkezinden gelen Denetim Elemanınca işyerlerinin denetlediği bildirildi.

Hisarcık'ta Sigara Denetimi, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çapraz sigara denetimleri uygulaması çerçevesinde Dumlupınar Toplum Sağlığı Merkezinden gelen Denetim Elemanınca işyerlerinin denetlediği bildirildi.

Dumlupınar Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Denetim Elemanı Ünal Yıldız, Belediye Zabıta Memuru Ahmet Öztürk ve İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Polis Memuru Ali Yurgül'den oluşan ekip ilçedeki iş yerlerinde sigara içilip içilmediğinin yanı sıra "Sigara içilmez" yazılarının olup olmadığını denetledi. Denetim esnasında ayrıca iş yeri sahiplerine sigaranın zararları anlatıldı. 70 işyerinde yapılan denetimlerde olumsuz bir duruma rastlanmadığı öğrenildi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:15 Kaynak: İHA
Dumlupınar, Hisarcık, Güncel
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