Hisarcık'ta Sokak Köpekleri Kısırlaştırılıyor

Kütahya'nın Hisarcık Belediyesinin mobil kısırlaştırma ünitesinde sokak köpeklerini kısırlaştırma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık Belediyesinin mobil kısırlaştırma ünitesinde sokak köpeklerini kısırlaştırma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.



5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelik gereği mobil kısırlaştırma ünitesinde sokak köpeklerini kısırlaştırma çalışmalarını her yıl tekrarladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Çalışmaları düzenli ve sistemli biçimde uygulayarak, ilçemizde sahipsiz hayvan sorunu çözmeyi hedefliyoruz. Denge Veterinerlik Hizmetleri Sanayii Limitet Şirketine ait yakalama ekipleri tarafından çağa uygun yöntemlerle sokaklardan alınan köpekler Veteriner Hekim tarafından muayene ve bakımları sonrasında kısırlaştırma operasyona tabi tutulmakta, daha sonra kulaklarına küpe takılarak kayıt altına alınıp, tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılmaktadır" dedi. - KÜTAHYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Borsada Bu Hafta En Çok Kazandıran Hisse Senedi Ford Otosan Oldu

Son Dakika! Fransa'nın Başkenti Paris'teki Fırında Patlama: 2'si Ağır 20 Kişi Yaralandı

HÜDA PAR, Yerel Seçimlere Katılmama Kararı Aldı

MHP'li Refik Kurukız, Bozkurt İşareti Yapmak İçin Erdoğan'dan İzin İstedi