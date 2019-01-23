Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta Sulama Kanallarında Temizlik Erken Başladı

Hisarcık'ta Sulama Kanallarında Temizlik Erken Başladı

23 dakika önce

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, 40 kilometre uzunluğundaki sulama kanallarında temizlik çalışması başlattıklarını belirtti.

Hisarcık'ta Sulama Kanallarında Temizlik Erken Başladı, System.String[]
Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, 40 kilometre uzunluğundaki sulama kanallarında temizlik çalışması başlattıklarını belirtti.

Sulama kanalı temizliği çalışmalarını bu yıl daha erken başlattıklarını söyleyen Başkan Fatih Çalışkan," Halkımızın sulama faaliyetlerini kesintisiz ve daha rahat bir şekilde yürütebilmesi için 10 işçiyle başlattığımız temizleme çalışmalarında beton sulama kanallarının yanı sıra yoğun olarak kullanılan toprak kanalların temizliği de yapılacaktır. Çalışmaları hava şartlarının uygun olması durumunda yaklaşık 2,5 ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:23 Kaynak: İHA

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