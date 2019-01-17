Hisarcık'ta Şüpheli Bebek Ölümü
52 dakika önce
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ailesi tarafından hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybettiği belirlenen 29 günlük bebekle ilgili savcılık soruşturma başlattı.
Kütahya
'nın Hisarcık
ilçesinde ailesi tarafından hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybettiği belirlenen 29 günlük bebekle ilgili savcılık soruşturma başlattı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi Yenidoğan Mahallesi
'nde annesinin sabah saatlerinde uyuması için beşiğine bıraktığı İ.T. isimli bebek, yaklaşık 3 saat sonra annesi tarafından yattığı yerde hareketsiz olarak bulundu. Bunun üzerine bebek ailesi tarafından İlçe Devlet Hastanesine getirildi. Burada yapılan doktor muayenesinde bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcılık, ölümü şüpheli bulan bebeğin cenazesini kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp
Kurumuna gönderdi.
Bebeğin solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinden iki gün önce taburcu edildiği öğrenildi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:54 Kaynak: İHA
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