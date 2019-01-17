Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta Şüpheli Bebek Ölümü

Hisarcık'ta Şüpheli Bebek Ölümü

52 dakika önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ailesi tarafından hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybettiği belirlenen 29 günlük bebekle ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Hisarcık'ta Şüpheli Bebek Ölümü, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ailesi tarafından hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybettiği belirlenen 29 günlük bebekle ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi Yenidoğan Mahallesi'nde annesinin sabah saatlerinde uyuması için beşiğine bıraktığı İ.T. isimli bebek, yaklaşık 3 saat sonra annesi tarafından yattığı yerde hareketsiz olarak bulundu. Bunun üzerine bebek ailesi tarafından İlçe Devlet Hastanesine getirildi. Burada yapılan doktor muayenesinde bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcılık, ölümü şüpheli bulan bebeğin cenazesini kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Bebeğin solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinden iki gün önce taburcu edildiği öğrenildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:54 Kaynak: İHA

Yenidoğan Mahallesi, Kütahya, Hisarcık, 3. Sayfa
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