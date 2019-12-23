Hisarcık'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hisarcık'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Hisarcık'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hisarcık'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Halil Öztürk idaresindeki 43 PF 243 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Musa Yavuz İdaresindeki 43 PH 045 plakalı otomobil ile Hisarcık- Simav karayolunun ilçe girişindeki kavşakta


çarpıştı. Kaza sonucu araç Sürücüleri Musa Yavuz ve Halil Öztürk (65) ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Havva Öztürk (63) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servisi ekiplerinde Hisarcık ilçe Devlet Hastanesine sevk edildi. Araç sürücüsü Musa Yavuz (78) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan Halil Öztürk Tavşanlı Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde, Havva Öztürk ise Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Halil Öztürk, Hisarcık, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:08 Kaynak: İHA
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