Hisarcık'ta Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyon toplantısı - Son Dakika

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon toplantısında yapılan çalışmalar, alınan tedbirler gözden geçirildi.



İlçe Kaymakamı Buğra Karadağ Başkanlığındaki Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon toplantısına Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Osman Erdoğan, İlçe Emniyet Amiri Ferdi Osman Çetinel, Yazı İşleri Müdürü Ali Köse, İlçe Hastanesi Başhekimi Dr. Enes Yıldırım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Vekili Aziz Arslan, Esnaf Odası Başkanı Ali Tosun ve Kızılay İlçe Temsilcisi Mustafa Şen katıldı.



Toplantıda genelgeler ve talimatlar doğrultusunda ilçede yapılan çalışmalar, alınan tedbirler gözden geçirilerek, bundan sonraki yapılacak çalışma faaliyetleri değerlendirildi. - KÜTAHYA