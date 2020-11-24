Kütahya 'nın Hisarcık ilçesinde " Öğretmenler Günü " etkinlikleri kapsamında vefat eden öğretmenlerin mezarları ziyaret edildi.

Son Dakika › Güncel › Hisarcık'ta vefat eden öğretmenler unutulmadı - Son Dakika

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