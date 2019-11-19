Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta Voleybol Turnuvası
Son Dakika Spor Hisarcık'ta Voleybol Turnuvası - Son Dakika Spor

Hisarcık'ta Voleybol Turnuvası

6 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası düzenlendi.

Hisarcık'ta Voleybol Turnuvası, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası düzenlendi.


Öğretmenler arası Voleybol turnuvasında A Grubunda; Dereköy Ortaokulu, Şehitler Ortaokulu ve Cumhuriyet İlkokulu takımları, B Grubunda ise; Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi takımları mücadele ediyor.


İlk gün müsabakalarında Dereköy Ortaokulu takımı, Şehitler Ortaokulu takımını 2-1, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi takımını 2-0 mağlup etti. - KÜTAHYA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TÜM-İŞ Genel Başkanı Mahmut Şahin, zihinsel engelli öğrenciyi darp eden öğretmeni savundu: Gayet normal
Beslediği boğasının saldırısına uğrayan öğretmen, feci şekilde can verdi Galatasaray'da sakat futbolculara Lemina da eklendi Şenol Güneş, hem Fatih Terim hem de Mustafa Denizli'yi geride bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 17:18:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta Voleybol Turnuvası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]