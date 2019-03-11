Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta Yangın Tatbikatı

Hisarcık'ta Yangın Tatbikatı

38 dakika önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu'nda, Acil Durum, Tahliye ve Yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Hisarcık'ta Yangın Tatbikatı, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu'nda, Acil Durum, Tahliye ve Yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Atatürk İlkokulunda olası deprem ve yangın anında okulda can ve mal kaybının en aza indirilmesi için Sivil Savunma Kulübü Danışman Öğretmen Şevket Şen gözetiminde yapılan Acil Durum, Tahliye ve Yangın tatbikatı öncesi okuldaki mevcut söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri kendi bünyelerinde gerekli hazırlıkları yaparak öğrencileri yangın, deprem ve tahliye konusunda bilgilendirdiler.

Yapılan tatbikatta öğrenci ve personel hiçbir kargaşaya yer vermeden yangın merdivenlerinden ve giriş kapısından okulu çok kısa sürede boşalttı. Okulda mahsur kalan öğrenciler ise itfaiye ekipleri tarafından pencerelerden kurtarıldı. Daha sonra okul bahçesinde güvenli bir alana toplanan öğrencilere itfaiye ekiplerince yangının yangın söndürme tüpü ile nasıl söndürüleceği tatbiki olarak gösterildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:59 Kaynak: İHA

Kütahya, Hisarcık, Güncel
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