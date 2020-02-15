Hisarcık'ta yapılacak proje ve yatırımlar ele alındı - Son Dakika
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Hisarcık'ta yapılacak proje ve yatırımlar ele alındı

6 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısında ilçe ve köylerde 2020 yılında yapılacak proje ve yatırımların ele alındığı bildirildi.

Hisarcık'ta yapılacak proje ve yatırımlar ele alındı, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısında ilçe ve köylerde 2020 yılında yapılacak proje ve yatırımların ele alındığı bildirildi.


AK Parti İlçe Teşkilat Binasında yapılan toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İl Genel Meclisi Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.


İlçe Başkanı Ali Var, toplantıda bu zamana kadar yapılan çalışmalar hakkında durum değerlendirmesi yapılarak ilçe ve köylere 2020 yılında yapılacak proje ve yatırımların ele alındığını söyledi.


Var," Grup toplantısında Belediye Başkanımız ilçe merkeziyle ilgili yapılan hizmetler ve bundan sonra yapılacak projeler hakkında bilgiler verdi. İlçemize taş üstüne taş koymak için tüm birimlerimiz ve teşkilatımız ile birlikte gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Alınan kararların ilçemize ve köylerimize hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:45 Kaynak: İHA
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