Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta yeni yaya geçidi çalışması
Son Dakika Güncel Haber

Hisarcık'ta yeni yaya geçidi çalışması

42 dakika önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi TOKİ Kavşağında yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak amacıyla Karayolları tarafından ışıklı yaya geçidi yapımına başlandığı bildirildi.

Hisarcık'ta yeni yaya geçidi çalışması, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi TOKİ Kavşağında yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak amacıyla Karayolları tarafından ışıklı yaya geçidi yapımına başlandığı bildirildi.


Hisarcık- Simav karayolu güzergahı TOKİ kavşağında yapımına başlanan yeni yaya geçidinde yaklaşık 900 metrekare kilitli parke taşı kullanılacak.


Işıklı yaya geçidi yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, 82. Yıl Mahallesi Sanayi Sitesi ve TOKİ konutlarının bulunduğu kavşakta yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere yapımına başlanan yaya geçidi için Karayolları Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti. - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, Simav, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem kahini, günler önce "Tetikte olun" diyerek İstanbul'u uyarmıştı
Ebru Polat ve Betül Demir'den korkutan İstanbul depremiyle ilgili paylaşım! İstanbul'daki deprem anı kamerada! AFAD ve Kandilli, İstanbul'u sallayan depremin büyüklüğünü açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 11:53:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta yeni yaya geçidi çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]