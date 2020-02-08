Hisarcık'ta yeni yılın ilk umre kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika

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Hisarcık'ta yeni yılın ilk umre kafilesi dualarla uğurlandı
6 saat önce
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda umreye gidecek olan 10 kişilik yeni yılın ilk umre kafilesi dua ve tekbirlerle kutsal topraklara uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:53 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda umreye gidecek olan 10 kişilik yeni yılın ilk umre kafilesi dua ve tekbirlerle kutsal topraklara uğurlandı.
Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen uğurlama töreninde din görevlilerinin okuduğu Kur'an'ı kerim, ilahiler ve Şehitler Camii İmam Hatibi Mustafa Tosun'un yaptığı duanın ardından yakınları ile vedalaşan umre kafilesi dualar ve tekbirler eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. - KÜTAHYA
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