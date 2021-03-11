Hisarcık'ta yeni yola dev yön levhaları dikildi - Son Dakika

Hisarcık'ta yeni yola dev yön levhaları dikildi
11.03.2021 10:56
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete açılan Hisarcık-Simav devlet yolunun TOKİ kavşağına iki dev yön levhasının dikim işlemi tamamlandı.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete açılan Hisarcık- Simav devlet yolunun TOKİ kavşağına iki dev yön levhasının dikim işlemi tamamlandı.
Hisarcık-Simav karayolunun 82. Yıl Mahallesinde bulunan TOKİ kavşağına Karayolları ekipleri tarafından başlanan iki dev yön levhasının vinçle dikim çalışmaları akşam saatlerine kadar sürdü.
Yetkililer, dev yön levhalarının ilçeye yeni gelen sürücülere büyük kolaylık sağlayacağını belirttiler. - KÜTAHYA
Son Dakika 'Biber gazlı' banka soyguncusu her yerde aranıyor! Güvenliği bıçaklayıp paraları aldı Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi