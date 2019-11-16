Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta yer üstü sulama tesisleri bakım, onarım ve yenileme çalışması
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Hisarcık'ta yer üstü sulama tesisleri bakım, onarım ve yenileme çalışması

6 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İl Özel İdaresi kaynaklı Yer Üstü Sulama Tesisleri bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Hisarcık'ta yer üstü sulama tesisleri bakım, onarım ve yenileme çalışması, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İl Özel İdaresi kaynaklı Yer Üstü Sulama Tesisleri bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.


Köylere Hizmet Götürme Birliğince 555 bin 328 TL' ye ihale edilen ve 1 ay önce başlanan 1. Kısım Yer Üstü Sulama Tesisleri bakım, onarım ve yenileme çalışmaları 1 hafta içerisinde tamamlanacak.


Yetkililer. Yer Üstü Sulama Tesislerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birim alandan alınan verim artacağını, bölgedeki ürün çeşitliliği ve deseninin genişleyeceğini, buna paralel olarak çiftçinin gelirinin de artacağını belirttiler. - KÜTAHYA

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:24 Kaynak: İHA
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