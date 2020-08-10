Hisarcık'ta yerli kavun tezgaha indi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi semt pazarında yerli kavun kilosu 2,5 liradan tezgahtaki yerini aldı.

Bu yıl Hasanlar köyünde 40 dönüm alana kavun ekimi yaptığını belirten üretici Fahrettin Demir, "Yeni hasat ettiğim yerli kavunun kilosunu bu haftaki pazarda 2,5 TL'den satışa çıkardım ve kavunlar birkaç saat içerisinde tükendi. Yetiştirdiğim süreç içerisinde kullandığım hayvan gübresi nedeniyle kavunlar çok sulu ve tatlı olmaktadır. Bu nedenle yıllar içerisinde müşteri portföyüm büyüdü. Kavunlarımı satmakta hiç zorlanmıyorum. Halkımız marketlerde ve semt pazarında 3-4 TL'den satılan kavuna fiyatı pahalı ve yerli kavun kadar lezzetli olmadığı için fazla rağbet etmiyor" diye konuştu. - KÜTAHYA