Hisarcık'ta Yeşil Haşhaş Otuna Rağbet

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde değişik tadı nedeniyle yeşil haşhaş otu büyük rağbet görüyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde değişik tadı nedeniyle yeşil haşhaş otu büyük rağbet görüyor.



Yörede izinli üretimi yapılan haşhaş bitkisinin taze yeşil yaprakları pazarda kilosu 6 liradan satılıyor.



Haşhaş üreticilerinden Mehmet Keskin, çok leziz olan taze haşhaş otu yapraklarının ayrıca hoş bir aroması olduğunu söyledi.



Keskin, " Ekimine Eylül ayında başladığımız haşhaş bitkisinin yaprakları 8-10 santimetre olduğunda yerinden sökerek pazarda satıyoruz. İleri dönemde haşhaş bitkisi daha fazla boy attığında içindeki morfin oranı artacağından acılaşır ve yenmez hale gelir. Özellikle salatası yapılan, elde de yenilebilen yeşil haşhaş otunun diş ağrıları başta olmak üzere ağrı ve sancılara iyi geldiği bilinmektedir" dedi. - KÜTAHYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sen Anlat Karadeniz Dizisinde Yeni Doğan Bebeğe Terör Saldırısında Öldürülen Eren Bülbül'ün Adı Verildi

Bakan Pekcan'dan Market Fiyatlarındaki Artışa İlişkin Açıklama: 81 İle Yazı Gönderildi

Son Dakika! İstanbul'da Alkollü İçecek Fabrikası Alev Alev Yanıyor!

CHP'nin İzmir'de Tunç Soyer'i Aday Göstermesinin Ardından Mevcut Başkan Aziz Kocaoğlu'ndan İlk Açıklama Geldi