Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta Yeşil Haşhaş Otuna Rağbet

Hisarcık'ta Yeşil Haşhaş Otuna Rağbet

37 dakika önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde değişik tadı nedeniyle yeşil haşhaş otu büyük rağbet görüyor.

Hisarcık'ta Yeşil Haşhaş Otuna Rağbet, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde değişik tadı nedeniyle yeşil haşhaş otu büyük rağbet görüyor.

Yörede izinli üretimi yapılan haşhaş bitkisinin taze yeşil yaprakları pazarda kilosu 6 liradan satılıyor.

Haşhaş üreticilerinden Mehmet Keskin, çok leziz olan taze haşhaş otu yapraklarının ayrıca hoş bir aroması olduğunu söyledi.

Keskin, " Ekimine Eylül ayında başladığımız haşhaş bitkisinin yaprakları 8-10 santimetre olduğunda yerinden sökerek pazarda satıyoruz. İleri dönemde haşhaş bitkisi daha fazla boy attığında içindeki morfin oranı artacağından acılaşır ve yenmez hale gelir. Özellikle salatası yapılan, elde de yenilebilen yeşil haşhaş otunun diş ağrıları başta olmak üzere ağrı ve sancılara iyi geldiği bilinmektedir" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:14 Kaynak: İHA

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