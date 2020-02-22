Hisarcık'ta 'Yol ve trafik güvenliğinin sağlanması' toplantısı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hisarcık'ta 'Yol ve trafik güvenliğinin sağlanması' toplantısı - Son Dakika

Hisarcık'ta 'Yol ve trafik güvenliğinin sağlanması' toplantısı

7 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otobüs kazalarının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler ve güvenlik önlemleri ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Hisarcık'ta 'Yol ve trafik güvenliğinin sağlanması' toplantısı, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otobüs kazalarının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler ve güvenlik önlemleri ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.


Kaymakam Buğra Karadağ başkanlığındaki toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Osman Erdoğan, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Çolak, Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve ilgili birim temsilcileri katıldı.


Toplantıda, otobüslerle yapılan şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanmasının ve bunun sürdürülebilir olmasının ilgili tüm paydaşların uyumlu ve sorumluluk anlayışı içerisinde hareket etmesiyle mümkün olabileceğinden bahisle; telafisi mümkün olmayan ağır kayıplara yol açan otobüs kazalarının önlenmesi, konuya daha fazla dikkat çekilerek toplumsal farkındalığın artırılması, yol ve trafik güvenliğine katkı sağlayacak görüşlerin alınması, sorunların işbirliği ve koordinasyon içerisinde çözülmesine yönelik kararlar alındı. - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:21 Kaynak: İHA
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