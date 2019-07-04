Hisarcık'ta yollara asfalt yama çalışması
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Karayolları 148. Emet Şube Şefliği Karayolları ekipleri tarafından, Hisarcık ilçesinde bor nakliyesinin yoğun olarak yapıldığı yolda asfalt yama çalışması yapıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:53 Kaynak: İHA
Karayolları 148. Emet
Şube Şefliği Karayolları ekipleri tarafından, Hisarcık
ilçesinde bor nakliyesinin yoğun olarak yapıldığı yolda asfalt yama çalışması yapıldığı bildirildi.
Yetkililer, Emet Bor İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Hisarcık Konsantratör Tesisleri güzergahındaki bor madeni nakliyesinin yapıldığı yaklaşık iki kilometrelik karayolunda oluşan çukurların karayolları ekipleri tarafından sıcak asfaltla doldurularak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildiğini belirttiler. - KÜTAHYA
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