Hisarcık Tarım Kredi Müdürü Yaman: Çiftçimize her türlü katkıyı yapmaya hazırız
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Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü görevine başlayan Yavuz Yaman, çiftçilere her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.
Hisarcık Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:49 Kaynak: İHA
Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü görevine başlayan Yavuz Yaman
, çiftçilere her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Tavşanlı
Tarım Kredi Kooperatifi Müdür Yardımcılığından Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne getirilen Yavuz Yaman, çiftçilere sertifikalı tohum kullanmalarını ve doğru gübreleme yapmalarını tavsiye ederek," Bilinçli bir tarım için çiftçilerimize gübre, yem, yem katkı maddesi yanında sertifikalı tohumluk, fide ve fidan tedarik edecek güçteyiz. Elimizde bulunmasa bile kısa süre içerisinde tedarik edebiliriz " dedi. - KÜTAHYA
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