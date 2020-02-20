Hisarcık ve köylerinin ihtiyaçları masaya yatırıldı - Son Dakika

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Hisarcık ve köylerinin ihtiyaçları masaya yatırıldı
15 dakika önce
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen toplantıda ilçeye 2020 yılı içerisinde yapılması planlanan yatırımlar ve köylerin ihtiyaçları görüşüldü.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:39 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen toplantıda ilçeye 2020 yılı içerisinde yapılması planlanan yatırımlar ve köylerin ihtiyaçları görüşüldü.
Kaymakam Buğra Karadağ başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İl Özel İdare Genel Sekteri Murat Koyak, Yol Şube Müdürü Rıfat Hatipoğlu, Su Kanal İşleri Müdürü Sibel Erol, İl Genel Meclis Üyeleri ve Köy muhtarları katıldı.
Toplantıda ilçeye 2020 yılı içerisinde yapılması planlanan yatırımlar ve köylerin ihtiyaçları konusunda istişarelerde bulunulduğu öğrenildi. - KÜTAHYA
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