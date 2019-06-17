Son Dakika Haberleri: Hisarcıklı arıcıların yüksek bal üretimi beklentisi
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Hisarcıklı arıcıların yüksek bal üretimi beklentisi

1 saat önce

Hisarcık'lı bal üreticisi Murat Aksulu mevsimsel etkilerin verimli geçmesiyle bu yıl bal üretiminin geçen yıllara oranla çok daha iyi olacağını ifade etti.

Hisarcıklı arıcıların yüksek bal üretimi beklentisi, System.String[]
Hisarcık'lı bal üreticisi Murat Aksulu mevsimsel etkilerin verimli geçmesiyle bu yıl bal üretiminin geçen yıllara oranla çok daha iyi olacağını ifade etti.

Şu ana kadar hava şartlarının tam istedikleri gibi gittiğini vurgulayan Murat Aksulu," Geçen yıl sürekli yağış olduğu için bal üretimi yeterince gerçekleşmedi. Bu yıl bahar aylarında ara ara yağan yağmur nedeniyle arıların bal yapmaları için uygun ortam oluştu. Yağışlarla birlikte zenginleşen endemik bitkiler ve kır çiçekleri arıların kalitesi yüksek, lezzetli ve daha fazla bal üretmesine sebep olacaktır. Bu durum bal üretiminde rekolte artışı beklentimizi güçlendiriyor. 110 kovanım var, her kovandan yaklaşık 30 kilogram bal bekliyorum" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:03 Kaynak: İHA
Hisarcık
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