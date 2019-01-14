Hisarcıklı Avcılar Tavşan Avı Sezonunu Tirit Ziyafetiyle Kapattılar
10 dakika önce
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde tavşan avı sezonunun kapanmasının ardından avcılar son olarak çıktıkları avda vurdukları tavşanları tirit yaparak birlikte tükettiler.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde tavşan avı sezonunun kapanmasının ardından avcılar son olarak çıktıkları avda vurdukları tavşanları tirit yaparak birlikte tükettiler.
Tavşan avı sezonu süresince avladıkları tavşanlardan yer yer tirit yaparak hep birlikte yeme geleneğini yıllardan beri sürdüklerini söyleyen Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Ali Köse, "Bu yıl son olarak tavşan avı yasağı başlamadan bir gün önce Yenipınar Devlet Avlağında avladığımız iki tavşanın haşlanmış etini küçük parçalara ayırarak kuru yufkanın üzerine dizip, üzerine tavşan etinin suyunu, tereyağı ve bolca sarımsak dökerek yaptığımız tiridi arkadaşlarla hep birlikte yedik. Daha sonra ise av muhabbetlerimiz başladı. Bu tür etkinlikler avcılar arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmektedir" dedi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:27 Kaynak: İHA
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