Son Dakika Haberleri: Hisarcıklı Bal Üreticisi Doğal Propolis Üretiyor

Hisarcıklı Bal Üreticisi Doğal Propolis Üretiyor

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bal üreticisi Murat Aksulu, birçok kanser hastasının yeni umudu olan Propolisi doğal yolla üretiyor.

Hisarcıklı Bal Üreticisi Doğal Propolis Üretiyor, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bal üreticisi Murat Aksulu, birçok kanser hastasının yeni umudu olan Propolisi doğal yolla üretiyor.

İlçede 10 yıldan beri bal üreticiliği yapan Murat Aksulu, toz ve sıvı halde doğal üretimine başladığı Propolisin son dönemlerde birçok kanser hastasının yeni umudu olduğuna dikkat çekti

Aksulu, "Propolis, yapışkan, reçinemsi bir maddedir. Bal arıları değişik bitkilerden toplayarak kovanlarına getirirler. Arılar propolisi, kovanın iç duvarlarını düzgün hale getirmek, peteklerin ağızlarını kapatmada ve başka canlıların içeriye girmesine engel olmak amacıyla kullanırlar. Bende arıların kovan girişine kapladıkları ve kovan içindeki propolis tuzaklarındaki propolisleri alarak bazı işlemlerden geçirip doğal sıvı ve toz halinde üretim yapıyorum" dedi.

Aksulu, bağışıklık sistemini destekleyen propolisin özellikle göğüs kanseri hastaları tarafından sıkça kullanıldığını söyledi.(MA-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:24 Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Propolis, Güncel
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