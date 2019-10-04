Hisarcıklı tütün üreticisinde yüksek fiyat beklentisi

Türkiye'nin en kaliteli tütün üretiminin yapıldığı bölgelerden biri olan Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyünde tütün üreticileri yüksek fiyat beklentisi içine girdiler.



Topraklarında çok verimli ve kaliteli tütün yetişen ve adı 'Tütünkent' olarak anılan, Hasanlar köyünde şu an yaklaşık 70 ailenin tütün ekimi yaptığını söyleyen 27 yıllık tütün üreticisi Orhan Bülbül, "Bu yıl tütün rekoltesinin 100 ton dolaylarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Geçen sene aşırı yağış yüzünden tütünde kalite düşmüş, başfiyat 21 TL olmasına rağmen 18 liradan tütün satarak zarara uğramıştık. Bu yıl sözleşme yaptığımız tüccar tütünümüzü 25 lira başfiyattan alacağını taahhüt etti. Bugün en ucuz sigara 14 TL'ye çıktı. Köyümüzün toprakları tütün için çok verimli ve kaliteli tütün yetişiyor. Ayrıca ürettiğimiz tütünlerde işçilik birinci sınıf. Bu nedenle alım fiyatlarının daha yukarılara çıkması lazım" dedi.



Tütün üretiminin 4-5 ay süren çok zahmetli ve zor bir süreç olduğunu belirten Bülbül, "Tütün üretimine ailede küçükten büyüğe herkesin katkısı vardır. Sabah erken saatlerde başlayan tütün kırma işlemleri öğleye kadar devam eder. Tütün kırımını sezon boyunca 4-5 defa yapıyoruz. Şişlere dizdiğimiz tütünleri daha sonra ipe dizerek seralarda 10 gün kurutup kutulara basıp satışa hazır hale getiriyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA