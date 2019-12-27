Hisarcıklıoğlu: "2020'de marka tanıtımını 2021 de fabrika açılışı 2022'de ilk araç banttan çıkacak" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hisarcıklıoğlu: '2020'de marka tanıtımını 2021 de fabrika açılışı 2022'de ilk araç banttan çıkacak' - Son Dakika Ekonomi

Hisarcıklıoğlu: "2020'de marka tanıtımını 2021 de fabrika açılışı 2022'de ilk araç banttan çıkacak"

6 saat önce

TOBB ve TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin otomobilinin tanıtımında konuşma, "2020'de marka tanıtımını 2021 de fabrika açılışı 2022'de ilk araç banttan çıkacak.

Hisarcıklıoğlu:

TOBB ve TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin otomobilinin tanıtımında konuşma, "2020'de marka tanıtımını 2021 de fabrika açılışı 2022'de ilk araç banttan çıkacak. Ezberleri bozacağız. Türkiye'nin otomobili 4 alanda devrim yapıyor. Bunlardan ilki işbirliği modelimiz. Farklı sektörden babyiğitleri aynı masaya topladık." dedi.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu (TOGG) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin otomobilinin tanıtımında konuşma yaptı. Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak 1.5 milyon üyemizle geçmişten bugüne ülkemizin gelişmesi için çok önemli misyonlar üstlendik. Bugün bir başka gururluyum. 2017 TOBB Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanımız bize bir çağrı yapmış ve bu işi üstlenmemizi istemişti. Verdiğimiz sözün arkasındayız. Bu işi başaran Türk özel sektörü adına şeref duyuyorum." dedi.


"Otomotiv sektörü dünyada kabuk değiştiriyor"


Otomotiv sektörü dünyada kabuk değiştirdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "1960'larda biz bu fırsatı kaçırmıştık, devrim arabasına sahip çıkamamıştık. Bu sefer Allah'ın izniyle başaracağız. Taşın altına elimizi koyarız dedik, dalga geçtiler ortak girişim grubumuzu kurduk inanmadılar pes etmedik çalışmaya devam ettik. Bugün buradayız." şeklinde konuştu.


Hisarcıklıoğlu, bu 82 milyonun gururu Türkiye'nin otomobili olduğunu belirterek, "Markası patenti, tasarımı bizim olacak. Lisans satacağız. Kendi patentlerimizi için yabancı mühendisleri çalıştıracağız." diye konuştu.


"Türkiye'nin otomobili 4 alanda devrim yapıyor"


2020'de marka tanıtımını 2021 de fabrika açılışı 2022'de ilk araç banttan çıkacağı bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, "Ezberleri bozacağız. Türkiye'nin otomobili 4 alanda devrim yapıyor. Bunlardan ilki işbirliği modelimiz. Farklı sektörden babyiğitleri aynı masaya topladık. İkincisi nitelikli çalışanlar yurtdışına göçüyor dediler. Gürcan Karakaş'ı Almanya'dan aldık projenin başına koyduk beyin göçünü tersine çevirdik." dedi.


"Bu yeni bir meydan okumadır"


Türkiye'nin ilk defa teknolojide dünyada başa oynadığının altını çizen Hisarcıklıoğlı, "Bugün dünyada ne yapılıyorsa aynısını onlarla aynı zamanda yapıyoruz. Artık devlet hedef veriyor. Kamu-özel sektör atılacak adımları birlikte düzenliyor. Türkiye'nin otomobili dijital ekonomiye geçiştir. Gayri safi milli hasılaya 50 milyar dolar katkıdır. Bu yeni bir meydan okumadır." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Türkiye, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:54 Kaynak: İHA
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