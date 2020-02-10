Hisarcıklıoğlu: "2020'de temkinli ama kararlı ilerlemeliyiz" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hisarcıklıoğlu: '2020'de temkinli ama kararlı ilerlemeliyiz' - Son Dakika Ekonomi

Hisarcıklıoğlu: "2020'de temkinli ama kararlı ilerlemeliyiz"

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifiat Hisarcıklıoğlu, ekonomik anlamda 2020 yılında temkinli ama kararlı bir şekilde ilerleme kaydedilmesi gerektiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifiat Hisarcıklıoğlu, ekonomik anlamda 2020 yılında temkinli ama kararlı bir şekilde ilerleme kaydedilmesi gerektiğini söyledi.


Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KMTSO), İş Dünyası Müşterek İstişare Toplantısı'na katılan Hisarcıklıoğlu, 2019 yılında ekonomik olarak zor bir süreç yaşadıklarını ifade etti.


2020 yılında temkinli ancak kararlı adımların atması gerektiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "2019 zor bir yıl oldu ve 2018'in Ağustos'un başlayan zor bir yıl geçirdik. Son birkaç aydır hele son çeyrekte ekonomide toparlanmam başladığını gördük. İnşallah, rakamlar açıklandığında göreceğiz ki, 2019'un son çeyreğinde yüzde 5'lik bir büyümeyi yakaladığımızı göreceğiz. Bu gelecek için bize umut vaat ediyor. Ekonomi yönetimi, ekonomik reformları sürdürmesi lazım ve özel sektöre olarak bizler de yatırım ve ihracata devam ettirmek zorundayız. Risklere değil, fırsatlara odaklanmalıyız. İçeriye değil dışarıya odaklanmalıyız. 2020'de temkinli ama kararlı bir şekilde ilerlememiz lazım. İş adamlarımızla birlikte istişare etmemiz gerekir. Ev ödevlerimizi alıp Ankara'da bakanlarımız ve kurumlarımıza iletip sürecin takipçisi olacağız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:22 Kaynak: İHA
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