Hisarcıklıoğlu: "30 Ağustos Zaferi, hepimiz için gurur günüdür" - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve bu mücadeleye omuz verenlere büyük bir şükran ve minnet duyduklarını vurguladı. Bu büyük zaferin, vatanına ve bağımsızlığına düşkün bir milletin gurur günü olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Tarihimiz göstermiştir ki, milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. En zor şartlar altında kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, bunun en güzel örneğidir" dedi.

Hisarcıklıoğlu mesajında şu cümlelere yer verdi:

"26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 98. yılını kutluyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bağımsızlık yolunda büyük bir mücadeleye

kararlılık içinde önderlik ettiler. Onların bu mücadelesi bizlere, yarınlara bakarken büyük bir güç katıyor. Bizler bir ve beraber olduğumuz zaman önümüzde kimse duramaz.

Aziz milletimiz tarih boyunca bayrak, vatan ve bağımsızlık gibi değerlerinden asla vazgeçmemiştir. Yurtta ve dünyada daima barıştan yana olan yüce milletimiz, bağımsızlığına ve vatanına göz dikildiğinde, gözünü hiç birşeyden sakınmamıştır.

Bizler de iş dünyası olarak onlara layık olabilmek adına, medeniyet yarışında ülkemizi en ileri noktalara taşımak için her türlü gayreti göstereceğiz.

Tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını can-ı gönülden kutluyorum." - ANKARA