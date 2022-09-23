HİSARCIKLIOĞLU 60 SENE ÖNCE YARIM KALAN RÜYANIN GERÇEKLEŞMESİNE AZ KALDI

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 60 sene önce yarım kalan bir rüyanın gerçekleşmesine az bir süre kaldığını belirterek, Türkiye'nin otomobili biz görevi üstlendikten sonra değerli kardeşlerim, sizlere müjdeyi vereyim; Allah nasip verirse 29 Ekim'de tüm hakları bizim olan otomobil fabrikasının açılışını yapacağız dedi.

TOBB tarafından Siirt'te yaptırılan 19 derslikli, 516 öğrencinin eğitim göreceği Atatürk Anadolu Lisesi, düzenlenen törenle açıldı. Törene Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Kredi Garanti Fonu başkanı Erdoğan Özegen, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Siirt Ticaret Odası Başkanı Güven Kuzu, öğrenciler, öğretmenler ve velileri katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu daha sonra beraberindekilerle kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu. Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, 60 sene önce yarım kalan bir rüyanın gerçekleştirilmesine az bir süre kaldığını belirterek, Türk insanının 120 yıllık hayali, 60 sene önce yarım kalan bir rüyamız vardı. Türkiye'nin otomobili biz görevi üstlendikten sonra değerli kardeşlerim, sizlere müjdeyi vereyim; Allah nasip verirse 29 Ekim'de tüm hakları bizim olan otomobil fabrikasının açılışını yapacağız diye konuştu. (DHA)