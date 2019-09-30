Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ordu'da çeşitli ziyaretler ve temaslarda bulundu.



TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Ticaret Borsası Müşterek Toplantısı ve Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni ile Ordu TSO Hizmet Binası açılış programlarına katılmak üzere Ordu'ya geldi. Bu kapsamda Hisarcıklıoğlu, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti. Ticaret Borsasında düzenlenen üye toplantısına da katılan Hisarcıklıoğlu, ardından da bir süre önce hizmete giren Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) binasının açılışını gerçekleştirdi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Ordumuz son yıllarda hızlı değişen, gelişen, büyüyen bir şehrimiz. Ordu'yu, Karadeniz'de istikbali parlak şehirlerden bir tanesi olarak görüyorum. Önümüzdeki yıllarda Ordu, başta ticaret, sanayi, turizm olmak üzere her alanda adından çokça söz ettiren bir şehir haline gelecek. Bunda da sanayicimizin, ticaret erbabımızın çok büyük katkısı var. Bu vesileyle değerli başkanımıza, iş adamlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu ziyaret dolayısıyla Ordu'nun ticaretini, sanayisini de konuşma fırsatı elde etmiş olacağız" dedi.



" Ankara'da durmadan Ordu için çalışıyoruz"



Başkan M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise Ordu'da 6 tane oda ve borsa olduğunu hatırlatarak, "Ben hepsinden de razıyım. Üyelerinin hakkını, hukukunu korumak için Ankara nezdinde, bana ilettikleri dert ve sıkıntılar hakkında zaten yakından takip ediyorum. Ankara'da durmadan Ordu için çalışıyoruz ve Ordu tüccar, sanayicisinin, fındık üreticisinin haklarını, hukuklarını korumak için çaba sarf ediyorlar. Ondan dolayı 6 başkanıma da teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisinde Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin, TEKNOFEST'e kaldığı projeleri inceledi. Öğrenci ve öğretmenlerden projelere ilişkin bilgi alan Hisarcıklıoğlu, öğrencilere başarılar diledi.



Büyükşehir ziyareti



Ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güleri'i de makamında ziyaret eden Başkan Hisarcıklıoğlu, 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler de, "Ordu'da sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Ülkemizde çoğu iş adamına rol model olduğunuzun altını buradan bir kez daha çizmek isterim. Sizleri bugün burada görmek bizim için bir kazançtır. Ordu'da şehircilik açısından yepyeni bir dönemi başlattık. Ordu tarım ve turizmin birleştiği bir şehirdir. Aynı zamanda Ordu, sanat ve estetiğin bir arada yaşadığı ender şehirlerimizden biridir. Kendisine özgü yapısı ve doğası ile Ordu tüm yatırımlara hazır bir şehirdir. Bugün sizin burada olmanız, bizim için bir fırsattır. Bunun altını özellikle çiziyorum" dedi.



Tüm ziyaretlerde taraflar karşılıklı olarak hediye takdiminde bulundu.



OTSO binası hizmete açıldı



TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ziyaretlerin ardından Ticaret Borsasında düzenlenen üye toplantısına katıldı, daha sonra yeni Ordu Ticaret ve Sanayi Odası binasının açılışını gerçekleştirdi. Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, OTSO Başkanı Servet Şahin, Borsa Başkanı Ziver Kahraman ve diğer protokol üyeleri, açılışın ardından binayı gezdi. Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler, OTSO Başkanı Servet Şahin'i de makamında ziyaret etti. - ORDU