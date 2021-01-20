Hisarcıklıoğlu: "Asya ile ticaret hacmimiz yaklaşık 50 milyar dolar" - Son Dakika

Hisarcıklıoğlu: "Asya ile ticaret hacmimiz yaklaşık 50 milyar dolar"

20.01.2021 13:07

- Hisarcıklıoğlu: "Asya ile ticaret hacmimiz yaklaşık 50 milyar dolar" " Türk şirketleri, dünya çapında en büyük 250 müteahhitlik firmasının neredeyse beşte birini oluşturuyor" "Yüzde 3,6'lık bir payla AB'nin toplam ithalatında altıncı sıradayız" Asya İşbirliği Diyaloğu Üyesi Ülkeler Ticaret...

- Hisarcıklıoğlu: "Asya ile ticaret hacmimiz yaklaşık 50 milyar dolar"

" Türk şirketleri, dünya çapında en büyük 250 müteahhitlik firmasının neredeyse beşte birini oluşturuyor"

"Yüzde 3,6'lık bir payla AB'nin toplam ithalatında altıncı sıradayız"

ANKARA - Asya İşbirliği Diyaloğu Üyesi Ülkeler Ticaret ve Sanayi Odaları konferansında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye son yıllarda Asyalı şirketlere de açılıyor. Türkiye'nin en büyük ticaret açığı bölgeden geliyor Asya ile ticaret hacmimiz yaklaşık 50 milyar ABD doları"dedi.

Asya İşbirliği Diyaloğu programında açıklamalarda bulanan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ekonominin her sektöründe küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlerin Türkiye'de oda ağı tarafından temsil edildiğini ifade etti. Geniş bir uluslararası ağ kurduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, ICC, Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Konfederasyonu, İslam Ticaret Odası, Sanayi ve Tarım ve EUROCHAMBRES gibi birçok uluslararası oda organizasyonunda temsil edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Covid-19 sebebiyle AİD üyelerinin birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Bugün, herkesin daha fazla işbirliği, daha fazla diyalog ve daha fazla dayanışmaya ihtiyacı var. Bu nedenle, uluslararası işbirliğinin rolü son derece önemlidir. Asya İşbirliği Diyaloğu bu açıdan benzersiz bir platformdur. Doğu Asya'dan Güneydoğu Asya, Batı Asya ve Orta Asya'ya kadar tüm Asya coğrafyasını kapsayan 35 ülkeyi kapsamaktadır. Hepimiz biliyoruz ki, Asya üretim merkezi haline gelmiştir. Güç batıdan doğuya kaymıştır. Dünyanın bu bölümü dünya ekonomisinin geleceğini temsil eder. İhtiyacımız olan şey daha fazla bağlantı, daha fazla ticaret ve daha fazla kişiler arası temas. Bu platformun iş dünyasıyla irtibata geçmiş olması hayırlı bir iş. İş dünyası olarak taleplerimizi ACD Bakanlar Platformu'na ileteceğiz. ACD Platformu gençlerimizin, kadınlarımızın ve tüm halkımızın çıkarlarına hizmet edecektir" şeklinde konuştu.

"Türk şirketleri, dünya çapında en büyük 250 müteahhitlik firmasının neredeyse beşte birini oluşturuyor"

Türkiye'nin Asyalı şirketlerle ticaret hacmini artırması gerektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Türkiye Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlar; Doğu ile Batı arasında bir köprüdür. Ülkemiz Asya ile ilişkilerini birçok boyutta daha da geliştirmek istiyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Ağustos 2019'da "Yeniden Asya" girişimini başlattı. Bu, Türkiye'nin Asya'ya daha fazla ilgi gösterdiğine belirgin bir işarettir. Türkiye son yıllarda Asyalı şirketlere de açılıyor. Türkiye'nin en büyük ticaret açığı bölgeden geliyor: Bölge ile ticaret hacmimiz yaklaşık 50 milyar ABD doları. 40 milyarlık ithalat yapıyoruz ve sadece 10 milyar ihracat yapıyoruz. Bu yüzden ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artırmamız gerekiyor" dedi.

"Yüzde 3,6'lık bir payla AB'nin toplam ithalatında altıncı sıradayız"

Avrupa'da tarım üretiminde Türkiye'nin lider olduğunu, otomobil, beyaz eşya, tekstil ve inşaat malzemeleri gibi birçok sektörde Avrupa'nın ana tedarikçilerinden biri olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Türkiye bu bölgede bir sanayi merkezidir. Türkiye, Gümrük Birliği, coğrafi yakınlık ve lojistik avantajlar sayesinde AB tedarik zincirlerinin en önemli tedarikçilerinden biri haline gelmiştir. %3,6'lık bir payla AB'nin toplam ithalatında altıncı sıradayız. Avrupa'da tarım ürünleri üretiminde lideriz Otomobil, beyaz eşya, tekstil ve inşaat malzemeleri gibi birçok sektörde Avrupa'nın ana tedarikçilerinden biriyiz .Türk şirketleri, dünya çapında en büyük 250 müteahhitlik firmasının neredeyse beşte birini oluşturuyor. Listede 44 firmayla Türkiye ikinci sırada yer aldı. Türk müteahhitlik sektörü 127 ülkede proje yüklendi. Türkiye aynı zamanda dünyanın en iyi altı turizm destinasyonu arasında yer alıyor. Özetle, uygun konumu, Türkiye'nin önemli ihracat fırsatçıları giderek çeşitlenen pazarlar ve ürünler Özetle, uygun konumu, Türkiye'nin çeşitlendirilmiş pazarlar ve ürünlerle önemli ihracat fırsatlarından yararlanmasını sağlamıştır. Yabancı şirket sayısı geçen yıl 74,000'e ulaştı. Bu nedenle, bağlantıyı geliştirmek, ticareti genişletmenin yollarını tartışmak ve Asya işbirliğindeki eksik boşluğu nasıl doldurabileceğimizi görmek için de alanları araştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu: Asya ile ticaret hacmimiz yaklaşık 50 milyar dolar
Hisarcıklıoğlu: Asya ile ticaret hacmimiz yaklaşık 50 milyar dolar
Hisarcıklıoğlu: Asya ile ticaret hacmimiz yaklaşık 50 milyar dolar
Hisarcıklıoğlu: Asya ile ticaret hacmimiz yaklaşık 50 milyar dolar

Avrupa Birliği, Türkiye, Türk, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hisarcıklıoğlu: 'Asya ile ticaret hacmimiz yaklaşık 50 milyar dolar' - Son Dakika Ekonomi


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