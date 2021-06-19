TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Babalar Günü mesajı Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, babaların birer fedakarlık timsali olduğunu belirterek, "Türk iş dünyası adına başta şehit babaları olmak üzere, kıymetli babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, "Babalar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Türk toplumunun en önemli unsurlarından birinin güçlü aile yapısı olduğuna dikkati çeken Hisarcıkloğlu, "Bu yapının korunması ve huzuru için hiçbir özveriden kaçınmayan, sevgisini her zaman üzerimizde hissettiren, dün de bugün de yarın da hep yanımızda olan babalarımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, babaların, kendisinden önce çocuklarının mutluluğunu düşünen erdem sahibi insanlar olduğunu aktardı.

Babaların, büyük bir özveriyle ömür boyu maddi ve manevi her türlü desteği veren birer fedakarlık timsali olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, çocuklarını geleceğe umutla bakan, toplum, millet sevgisini kazanmış, ailelerine ve ülkelerine faydalı birer birey olmaları için babaların ellerinden gelen tüm gayreti sarf ettiğine dikkati çekti. Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklar olarak sadece babalar gününde değil, yılın her gününde onlara saygı ve sevgi gösterebilmeli, sağladıkları imkanları en iyi şekilde değerlendirerek ülkesine, milletine layık evlatlar olabilmeliyiz. Bu babalarımıza verebileceğimiz en büyük hediyedir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk iş dünyası adına başta şehit babaları olmak üzere, kıymetli babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum."