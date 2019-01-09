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Hisarcıklıoğlu: Bu Sıkıntılı Dönemlerin Geçici Olduğuna İnanıyoruz

42 dakika önce

SAMSUN'a gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biz bu sıkıntılı dönemlerin geçici olduğuna inanıyoruz.

Hisarcıklıoğlu: Bu Sıkıntılı Dönemlerin Geçici Olduğuna İnanıyoruz, System.String[]
SAMSUN'a gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biz bu sıkıntılı dönemlerin geçici olduğuna inanıyoruz. Önümüz açık. Biz son 25 yıla baktığımız zaman bunun gibi birçok sıkıntı geldi ve geçti. Daha da güçlü çıktık. Bundan da güçlü çıkacağız umudumuz var" dedi.

Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde Samsun'da 'Reel sektör ve finans sektörü diyalog güçlendirme toplantısı' gerçekleştirildi. Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane'den gelen ticaret ve sanayi oda ve borsa başkanları, bu illerdeki reel sektör temsilcileri, 9 bankanın genel müdürleri, genel müdür yardımcıları katıldı.

Toplantı öncesinde basın açıklaması yapan Hisarcıklıoğlu, "Bugün Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak Anadolu'da ortak diyalog toplantıları kapsamında Samsun'dayız. Bu 11'inci toplantımız. Aslında bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu sıkıntılı dönemde tarihimizde ilk defa Türkiye Bankalar Birliği ve Türk özel sektörü bir arada Anadolu'nun dertlerini sıkıntıları öğrenmek üzere birlikte hareket ediyoruz. Bu sıkıntılı ortamlarda biz biliyoruz ki ikimiz de aynı gemideyiz. İkimizin birbirinden farkı yok. Bizim sıkıntımız onların sıkıntısı, onların sıkıntısı bizim sıkıntımız. Bu kapsamda üyelerimizin dertlerini dinleyeceğiz. Biz bu sıkıntılı dönemlerin geçici olduğuna inanıyoruz. Önümüz açık. Biz son 25 yıla baktığımız zaman bunun gibi birçok sıkıntı geldi ve geçti, daha da güçlü çıktık. Bundan da güçlü çıkacağız, umudumuz var" dedi.

Aydın ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Dertlerimizi, sorunlarımızı, konularımızı hem açık yüreklilikle hem bire bir konuşur olacağız. Türk bankacılık sistemi ve Türk reel sektörü, Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi hususunda gayretini azamileştirmektedir. Bunu Karadeniz bölgesinde de göstereceğiz."

Basın açıklaması sonrasında 'Reel sektör ve finans sektörü diyalog güçlendirme toplantısı' başladı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:23 Kaynak: DHA

Türkiye Bankalar Birliği, Rifat Hisarcıklıoğlu, Samsun, Türkiye, Ekonomi
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