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Hisarcıklıoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm"...
6 saat önce
Hisarcıklıoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına TOBB olarak 10 milyon lira destek vereceğiz.
Hisarcıklıoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına TOBB olarak 10 milyon lira destek vereceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:54 Kaynak: AA
Son Dakika Antalya Valisi Karaloğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Samsun'dan destek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek