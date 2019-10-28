TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bağımsızlığa ve hürriyete inanan, ülkesine aşık milyonlar, atalarımızdan aldığımız bu yüce emaneti, yeni nesillere, medeniyet yarışında bir adım daha fazla atarak teslim edecektir" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhuriyet'in sahip olduğumuz en anlamlı ortak değerimiz olduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi karakterimize en uygun yönetim biçimi olan Cumhuriyetimizin ilanının 96'ncı yıl dönümünü, gururla ve sevinçle kutluyoruz. 'Milletin egemenliğini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' anlayışıyla yürütülen büyük kurtuluş savaşının ardından ilan edilen Cumhuriyet, bizim en güzel yol haritamızdır. Bu aziz topraklarda bir ve beraber, kardeşçe yaşayacağımızın, demokrasiye sarılacağımızın ve esas hedefimizin uygarlık yarışında en öne geçmek olduğunun ilanıdır. Kurtuluş Savaşı'nın ardından imkansızlıklar içinde, büyük bir inanç ve vizyon eseri olarak kurulan Cumhuriyeti bizden sonraki nesiller de aynı hassasiyet ve özenle koruyacaktır. Sınır bölgemizde hain planlara karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı örneğinde olduğu gibi terör örgütlerinin ülkemizin birlik ve bütünlüğüne karşı yaptığı saldırılar karşılıksız kalmamıştır ve kalmayacaktır da. Türk iş dünyası olarak bizler de Cumhuriyetle açılan yolda, ülkemizi en büyük ekonomilerden birisi yapmak için durmadan çalışacağız. Bu düşüncelerle, Türk özel sektörü adına ülkemizin bu güzel ve anlamlı gününün sevincini gönülden paylaşıyorum. Yaşasın Cumhuriyet" ifadelerini kullandı.

(İHA)