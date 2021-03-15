Türkiye'nin "en hızlı büyüyen 100 şirketinin belirlendiği" program başvurulara açıldı

"En hızlı büyüyen 100 şirketin" belirlendiği "Türkiye 100" programı 7. dönem başvurularına açıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) iş birliğinde düzenlenen program kapsamında, yeni iş birliğinin tanıtımı çevrim içi yapıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, 2011 itibarıyla Türkiye'de hızlı büyüyen şirketleri tespit etmek, bu şirketlerin görünürlüğünü artırmak ve başarılarını takdir etmek için "Türkiye 100" programını düzenlediklerini söyledi.

Bu şirketlerin Türkiye'nin milli gelir artışının en az 10 katı üzerinde büyüme performansı gösteren yıldız şirketler olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini, istihdamlarını diğer şirketlerden çok daha fazla artıran şirketlerdir. Dijital teknolojiyi etkin bir şekilde kullanan, yenilikçi, genç, sürdürülebilir ve yeşil büyümeye önem veren şirketlerdir. İyi yönetilen, geleceği parlak olan bu şirketlerin, önünün daha fazla açılmasını, daha fazla büyümelerini istiyoruz. Bu şirketlerimizin yatırımcıya ve müşteriye daha kolay ulaşmasını sağlamak, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da aktif olmaları, daha çok ihracat yapmalarını istiyoruz."

Hisarcıklıoğlu, zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarının girişimcilik olduğunun altını çizerek, her girişimcinin ortalama 10 kişiye istihdam sağladığını kaydetti. Girişimciliğin hevesle ortaya çıktığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"İşte Türkiye 100 programıyla girişimci rol modellerimizin sayısı artsın, buradaki her şirket, yeni girişimcilere örnek olsun istiyoruz. Bütün gençlerimizin, kadınlarımızın, bu başarı hikayelerini duymalarını istiyoruz. Duysunlar ki onlar da girişimci olmaya daha fazla heves etsinler."

Hisarcıklıoğlu Vodafone'un şirketlere ve KOBİ'lere sunacağı dijitalleşme ve e-ticaret desteklerini çok önemsediğini belirterek, bugüne kadar Vodafone ile yaptıkları iş birliklerini anlattı.

Bu yıl 7'nci dönemi düzenlenen programa katılıma ilişkin Hisarcıklıoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye 100 programında şirketleri 2017-2019 büyümelerine göre değerlendireceğiz. Turkiye100.tobb.org.tr web sitesinden ücretsiz bir şekilde başvuru yapabilirsiniz. Ben, hızlı büyüyen tüm şirketlerimizi, Türkiye 100 programına başvurmaya davet ediyorum. Çünkü Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini dünya ligine çıkarıyoruz."

Programa son başvuru tarihi 31 Mart 2021 olarak belirlendi.