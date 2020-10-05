Hisarcıklıoğlu'dan, B20 Suudi Arabistan ve TOBB Küresel Diyalog toplantısı değerlendirmesi...
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, B20 Suudi Arabistan ve TOBB Küresel Diyalog toplantısında Türk iş dünyası olarak serbest ve adil ticaretten yana olduklarını vurguladı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, B20 Suudi Arabistan ve TOBB Küresel Diyalog toplantısında Türk iş dünyası olarak serbest ve adil ticaretten yana olduklarını vurguladı.
Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, B20 Suudi Arabistan ve TOBB Küresel Diyalog toplantısını yaptıklarını ifade etti.
Toplantıda, boykot ve ambargo çağrılarının iş insanlarına yakışmadığı mesajını veren Hisarcıklıoğlu, "Türk iş dünyası olarak serbest, adil ticaretten yana olduğumuzu vurguladım. Bunu G20, B20'de de dile getirdim. Serbest ticaret için daha fazla çalışmalıyız." ifadesini kullandı.
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