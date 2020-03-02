Hisarcıklıoğlu: "Devletimizin yanındayız"
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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi Katılımcılar TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu... Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:33 Kaynak: AA
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