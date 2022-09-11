Hisarcıklıoğlu: Dünyadaki borsalarla yarışır hale geldik

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Dünyadaki bütün borsalarla yarışır hale geldik. Bugün itibariyle Karaman Ticaret Borsası, batıdaki Londra'daki İngiltere, Berlin ve Fransa'daki bütün borsalarla aynı standartta hizmet verdiğinin kalitesini almış oldu." dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bugün Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk şirketinin açılış törenine katılmak için Karaman'a geldi. İlk olarak Karaman Valiliği ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, daha sonra açılış törenine katıldı. Hisarcıklıoğlu, Karaman Ticaret Borsası'nın İngiltere ve Fransa'daki borsalarla aynı standartlarda hizmet verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Dünyadaki bütün borsalarla yarışır hale geldik. Bugün itibariyle Karaman Ticaret Borsası, batıdaki Londra'daki İngiltere, Berlin ve Fransa'daki bütün borsalarla aynı standartta hizmet verdiğinin kalitesini almış oldu. Bundan dolayı onları kutluyorum. Bu görevler meccanen yapılıyor, para pul yok haberiniz olsun. Tamamıyla cepten harcıyoruz. Kime hizmet etmek için, Karaman'a hizmet etmek için. 'Niye yapıyorsunuz?' diyorlar. Güzel bir söz var; 'insanın en hayırlısı insanlara faydalı olandır'. Şimdi bir yaşadığımız dünya bir de gerçek bir dünya var. Eğer orada sınıfı geçmek istiyorsan, burada insanlara faydalı iş yapacaksın. İşte bizim en büyük ticaretimiz. 'Kayserili sen bedava iş yapmazsın?' diyorlar. Doğru yapmam. Bu işte ticaret var kardeşim. Allah razı olsun, oda ve borsa başkanlarım şehirlerinde, 'ekonomiyi nasıl kalkındırırız, nasıl bir kişiye daha fazla istihdam imkanı sağlarız ve sanayici üyelerimizin önünü açarız' diye bu kapsamda çalışıyorlar"

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG hakkında da açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse 2017'de görevini üstlendiğimiz TOGG'un da yani Türkiye'nin ilk yerli, milli ve bütün hakları Türk olan bir otomobili Allah nasip ederse fabrikasını 29 Ekim'de Gemlik'te açılışını gerçekleştireceğiz. Mart ayında inşallah TOGG'a hep beraber binebileceğiz. Yüzde 100 elektrikli, masrafı yok. Normal benzinliye göre hava kirliliği yok. Çevre dostu bir arabaya hep beraber bineceğiz. Dünyayla aynı zamanda. Bütün dünyada aynı teknoloji, aynı zamanda Türkiye'ye getirmiş oluyoruz." dedi. Protokol konuşmaların ardından tesisin açılışı yapıldı.