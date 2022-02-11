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HİSARCIKLIOĞLU: DÜNYADAKİ RAKİPLERİMİZLE EŞİT ŞARTLARDA RİNGE ÇIKARSINLAR - Son Dakika

HİSARCIKLIOĞLU: DÜNYADAKİ RAKİPLERİMİZLE EŞİT ŞARTLARDA RİNGE ÇIKARSINLAR

11.02.2022 15:47

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'Devletten tek isteğimiz; dünyadaki rakiplerimizle eşit şartlarda bizi ringe çıkarsınlar.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'Devletten tek isteğimiz; dünyadaki rakiplerimizle eşit şartlarda bizi ringe çıkarsınlar. Biz bir türlü hallederiz. Geçmişte bunu nasıl yaptıysak yarın da bunu yaparız' dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası ile Fatsa Ticaret Borsası tarafından düzenlenen müşterek ödül törenine katıldı. Burada katılımcılara seslenen Hisarcıklıoğlu, ekonomi ile ilgili, "Ekonomide sıkıntılarımız var mı? Var. Ekonomide zaten hiçbir zaman düzgünlük olmaz. İş dünyasında öyle bir pembe tablo, rahatlık yok. Her zaman inişler çıkışlar olur. Her türlü sıkıntıyı aşacak iradeye ve imkana sahibiz. Zira geçmişte Türk özel sektörü olarak bunu gösterdik başarıyla. Bizim devletten aslında baktığımız zaman tek isteğimiz var; dünyadaki rakiplerimizle eşit şartlarda bizi ringe çıkarsınlar. Biz bir türlü hallederiz. Geçmişte bunu nasıl yaptıysak yarın da bunu yaparız. Benim rakibim hangi şartlarla üretiyorsa hangi rakiplerimizin şartları neyse istihdamdan, üretimden, ihracata ve finansmana ulaşıma kadar aynı şartları sağlasınlar; gerisini Türk halkı müteşebbis insanlarıyla birlikte halleder? diye konuştu.

Konuşmaların ardından istihdama katkı sağlayan iş insanlarına ödülleri verildi. (DHA)

HİSARCIKLIOĞLU: DÜNYADAKİ RAKİPLERİMİZLE EŞİT ŞARTLARDA RİNGE ÇIKARSINLAR
HİSARCIKLIOĞLU: DÜNYADAKİ RAKİPLERİMİZLE EŞİT ŞARTLARDA RİNGE ÇIKARSINLAR
HİSARCIKLIOĞLU: DÜNYADAKİ RAKİPLERİMİZLE EŞİT ŞARTLARDA RİNGE ÇIKARSINLAR
HİSARCIKLIOĞLU: DÜNYADAKİ RAKİPLERİMİZLE EŞİT ŞARTLARDA RİNGE ÇIKARSINLAR

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Ticaret, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HİSARCIKLIOĞLU: DÜNYADAKİ RAKİPLERİMİZLE EŞİT ŞARTLARDA RİNGE ÇIKARSINLAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: HİSARCIKLIOĞLU: DÜNYADAKİ RAKİPLERİMİZLE EŞİT ŞARTLARDA RİNGE ÇIKARSINLAR - Son Dakika
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