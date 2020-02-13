Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında "Girişimcilik, Mentorluk ve Staj İş Birliği Protokolü" imzalandı.

TOBB'un sosyal tesislerinde düzenlenen imza törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yusuf Sarınay katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törenin açılışında yaptığı konuşmada, Bakanlığın ana çalışma alanının gençlerin hayata en etkili şekilde hazırlanmalarını temin etmek olduğunu belirterek, "Bu anlayışla gençlerimizin, sanattan spora, eğitimden iş hayatına, üretimden sanayiye, siyasete kadar hayatın her alanında nitelikli bir şekilde yer almalarını sağlamak için projeler üretiyor, teşvik ve faaliyetler ortaya koyuyor, etkili ve güçlü iş birlikleri gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gücünü de kullanarak birçok kurum ve kuruluşla önemli iş birliklerine imza atıldığını ifade eden Kasapoğlu, Türkiye'ye değer katan gençlere nitelikli hizmetler sunan onlarca ortak çalışmanın hayata geçirildiğini, imzalanan protokollerle süreçlerin hızlandığını, bu doğrultuda da talep ve ihtiyaçların alanında uzmanlaşmış isimlerin öncülüğünde ve ortak aklın ışığında karşılanmış olduğunu dile getirdi.

Kasapoğlu, Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldiklerinde gençlere sunulan imkanların daha fazla nasıl geliştirilebileceğini, Türkiye'nin girişimci ekosistemini besleyecek ne gibi yeni uygulamalar başlatılabileceğini görüştüklerini, genç insan kaynağını nicel ve nitelik olarak desteklemek ve çalışma hayatına geçişi kolaylaştırmak için atılacak adımları masaya yatırdıklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOBB'un gençlerin girişimcilik, staj ve mentorluk başlıkları kapsamında bir güç birliğine gitmesini uygun gördüklerini dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Ortada samimi bir gayret var. Sayın Başkan'ın ve değerli TOBB ekibinin bu konulardaki bilgi, birikim ve tecrübesi, ülkemiz için son derece kıymetli... Bu birikimin Bakanlığımızın kendi birikimi ve imkanlarıyla harmanlanması, gençlerimiz için bir fırsattır. Bu nedenle imzalayacağımız protokolün gençlerimize çok önemli özellikler kazandıracağını düşünüyorum. İş birliği protokolü kapsamında Bakanlığımız; girişimcilik ve mentorluk girişimciliğin önemi konusunda eğitim, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini ve etkinliklerini yürütecek. İş dünyasının deneyimli yöneticilerinden mentor havuzunu oluşturacak ve mentorluk ile ilgili çalışmaları hayata geçirecek. Girişimcilik eğitim, faaliyet ve etkinlikleri için de gençlik merkezlerini, gençlik kamplarını ve genç ofisler ile öğrenci yurtlarını koordine edeceğiz. Girişimcilik konusunu gençlik merkezleri ve gençlik kamplarında temel atölye ve programlarının bir parçası haline getireceğiz ve staj imkanlarını artırmak için de TOBB tarafından geliştirilecek yeni bir yazılım hayata geçireceğiz."

Yazılım üzerinden staj

Bakan Kasapoğlu, gençlerin staj başvurusu için gerekli akademik ve iletişim bilgileri ile staj taleplerinin geliştirilecek yazılım üzerinden toplanacağını ifade etti.

Taleplerin TOBB aracılığıyla firmalar tarafından aramaya açılacağını vurgulayan Kasapoğlu, "Yazılımda, firmaların girdiği stajyer taleplerinin staj talepleri ile eşleştirilmesi, TOBB tarafından firmanın olur verdiği stajyerlerin verilerinin sisteme alınması ve stajyerlere duyurulması gibi modüller yer alacak. Bu şekilde teknolojinin imkanlarını da etkin bir şekilde kullanarak, hem gerekli iş alanlarını, staj taleplerini gerçek zamanlı bir şekilde görebileceğiz hem de iş kolları üzerinde varsa bir yoğunluğu tespit etme şansı yakalayacağız. Bu veriler, ileriki dönemde gençlerimize iş deneyimi kazandırılması amacına yönelik tedbirler almamıza imkan sağlayacak." ifadelerini kullandı.

TOBB'un hem girişimcilik eğitimleri ve mentorluk konularında gerekli bütün çalışmaları yapacağına hem de oda ve borsa üyelerini stajyer çalıştırma ve staj sonrası gençlerin istihdam edilmeleri noktalarında teşvik edeceğine dikkati çeken Kasapoğlu, "İşte bu samimi gayretler, inanıyorum ki ülkemizi hedeflediği neticelere ulaştıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde son 18 yılda birçok alanda ciddi bir ivme ortaya koyduğunu vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ekonomik verilerimiz, geleceğin ülkemiz için çok parlak olduğunu bizlere göstermektedir. Borsamız 3 kez üst üste rekor kırdı. İhracatımız artıyor, üretimimiz artıyor, istihdamımız artıyor. İşte geçtiğimiz haftalarda yerli otomobilimizin tanıtımını büyük bir gururla, hep birlikte izledik. Türkiye olarak, elektrikli otomobilde dünyaya öncülük edebilecek, bu alanda ilkleri gerçekleştirebilecek bir pozisyondayız. Rasyonel adımlar atmalı, dünyayı doğru okumalı, kendimizi iyi yetiştirmeli ve kendimize sonuna kadar güvenmeliyiz. Yapacak çok işimiz var. 2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 hedeflerimize el ele, omuz omuza, çok çalışarak ulaşacağız."

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB, Genç Girişimciler Kurulu (GGK) olarak 8 bin kişilik büyük bir aile olduklarını söyledi.

Türkiye'de girişimcilikte farkındalığın artmasını sağladıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, girişimci olmayı popüler hale getirdiklerini ve birçok değerli projeye öncülük ettiklerini kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, ülkenin ve milletin refahı, zenginliği için girişimciliğin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Girişimciler ne kadar güçlüyse, ekonomi de o derece güçlü ve rekabetçi olur. Yeni fikirler, dünyayı değiştiren inovasyonlar, hep gençlerden çıkıyor. İşte bu nedenle, ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi misyon edindik." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin gençlerini daha donanımlı hale getirmek için birlikte çalışacaklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, zenginleşmek için bugünün ve geleceğin gençlerini daha donanımlı hale getirmek için çaba harcanması gerektiğini belirtti.

"Nitelikli elemanın ön koşulu staj"

Hisarcıklıoğlu, Bakanlığın ve birliğin uzun soluklu bir iş birliğine başladığını dile getirdi.

İş birliği çerçevesinde gençlere girişimcilik eğitimleri verileceğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Her işin bir inceliği var. Özellikle teknoloji tabanlı bir iş yapacaksanız bazı temel kavramlara hakim olmak zorundasınız. Eğitimlere ek olarak illerimizdeki başarılı girişimcileri, Bakanlığımızın uhdesindeki gençlerimizle buluşturacağız." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, girişimciliğe ek olarak gençlere staj imkanı sağlamanın da önemli olduğunu belirterek, "Nitelikli elemanın ön koşulu staj." ifadesini kullandı.

Gençlerin okul çağlarında bir işletmede çalışmasıyla ayaklarının yere daha sağlam basacağına vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Bu çerçevede bir yazılım geliştiriyoruz. Bu yazılım üzerinden şirketlerin stajyer taleplerini toplayıp Bakanlığımıza ileteceğiz. Bakanlığımız da talepleri gençlere duyuracak. Gençler staj başvurularını yapacak. Üyeler ise başvuruları değerlendirdikten sonra uygun gördükleri adayları staja kabul edecek."

Konuşmaların ardından Girişimcilik, Mentorluk ve Staj İş Birliği Protokolü imzalandı.