Hisarcıklıoğlu, İkinci Kez Okulun Açılışına Katılamadı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, daha önce hastalandığ için ertelenen Ardahan'daki okul açılışına bu kez hava muhalefeti nedeniyle katılamadı.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, daha önce hastalandığ için ertelenen Ardahan'daki okul açılışına bu kez hava muhalefeti nedeniyle katılamadı.



Ardahan'da yaptırılan TOBB Ortaokulu'nun 12 Ekim'de yapılması planlanan açılışı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile programa katılacak olan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun rahatsızlanması üzerine yapılamadı. Dün, okulun açılışı ve bir dizi ziyarette bulunmak için kente gelmesi beklenen Rifat Hisarcıklıoğlu, bu kez de hava muhalefetine takıldı. Yoğun sis nedeniyle özel uçak kente iniş yapamayınca, okulun açılışı ikinci kez ertelendi. Ardahan Valiliğini ziyaret edecek olan Hisarcıklıoğlu'nun Ardahan Ticaret Sanayi Odası'nda toplantı yapması planlanıyordu. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ayrıca Ardahan Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilecekti. Hisarcıklıoğlu'nun tüm programları hava muhalefeti nedeniyle iptal oldu.



Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, "TOBB tarafından ilimize kazandırılan 16 derslik TOBB Ortaokulu'nun açılış törenine katılması planlanan Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu'nun uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Kars yerine zorunlu olarak Erzurum'a indi. Biz kendilerine ilimize kazandırdıkları okul için teşekkür ediyoruz. İliriki bir tarihte açılışının yapacağız. 2016 yılında yapımına başlanılan okulumuz 6,5 milyon liray mal oldu" dedi.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Hava şartları el vermediğinden dolayı uçak Kars yerine Erzurum'a inmek zorunda kaldı. Kars ve Ardahan programımızı ertelemek zorunda kaldık. Valilerimiz, Kars, Ardahan iş dünyamız, Ardahan Üniversitesi rektörümüz ve öğrencilerimiz haklarının helal etsinler" dedi. - Ardahan

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