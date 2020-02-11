Hisarcıklıoğlu: "İşlem ücretlerine getirilen sınırlama, ticaret hayatına olumlu yansıyacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hisarcıklıoğlu: 'İşlem ücretlerine getirilen sınırlama, ticaret hayatına olumlu yansıyacak' - Son Dakika

Hisarcıklıoğlu: "İşlem ücretlerine getirilen sınırlama, ticaret hayatına olumlu yansıyacak"

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 'Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te değişiklik içeren yönetmeliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu...

Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 'Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te değişiklik içeren yönetmeliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu konuları devamlı hükümet nezdinde gündeme getirdiklerini, olumlu sonuçlanmasının tüm iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.


Hisarcıklıoğlu açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:


"Bir süredir kredi faizlerinin yanı sıra bankaların aldığı ücret ve komisyonlar ayrı bir gider kalemi haline gelmişti. Bankaların onlarca faklı isim altında çok yüksek ücret ve komisyon taleplerinden dolayı tüccar ve sanayicilerimizden pek çok şikayet alıyorduk. Son 10 yılda bankaların aldığı işlem ücretleri tam 4,5 kat arttı. Sadece geçen seneki artış oranı yüzde 34. Bankalar, Merkez Bankası EFT sistemini kullanırken 20 kuruş ödedikleri işlem için bizlerden 20 lira talep eder hale gelmişti. Bir diğer sıkıntı kredi erken ödeme/kapama komisyonlarıydı. Yüksek faizle kullandıkları kredileri kapamak isteyen müteşebbisler adeta cezalandırılmaktaydı. Bazı bankalar bu işi öyle noktaya getirmişti ki, 10 puan ve hatta üstünde komisyon talep edenler ortaya çıkmıştı. Tüm bu konuları devamlı hükümetimiz nezdinde gündeme getirdik. Olumlu sonuçlanması tüm iş dünyamız tarafından memnuniyetle karşılandı. İşlem ücretlerine getirilen sınırlama son derece olumlu. Hem vatandaşlarımız hem de reel sektörümüz rahat bir nefes alacak. Düzenleme ticaret hayatına olumlu yansıyacak. Sesimizi duyan ve bu önemli soruna çözüm getiren Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum." - ANKARA

Hükümet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:20 Kaynak: İHA
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