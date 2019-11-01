Hisarcıklıoğlu, Katar-Türkiye İş Forumu'nda konuştu
6 saat önce
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Katar-Türkiye İş Forumu, Katar'da yatırım fırsatları toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:25 Kaynak: AA
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Katar-Türkiye İş Forumu, Katar'da yatırım fırsatları toplantısında konuştu.
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