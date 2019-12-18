Hisarcıklıoğlu, Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hisarcıklıoğlu, Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Hisarcıklıoğlu, Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'nu ziyaret etti

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Helvacıoğlu, makamında ağırladığı Hisarcıklıoğlu'na TOBB desteğiyle ilçede tarım lisesi açılmasını istediklerini söyledi.

Rifat Hisarcıklıoğlu da birçok ilde okul yaptırdıklarını belirterek, "81 ilde 81 okul sözü verdik, 17 okulumuz kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile protokolü imzaladık. 2020'de 17 okulu bitiririz. Allah nasip eder ve imkan da verirse okul yapacağımız yerlerden biri de Keşan olacak." dedi.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, ilçenin ticaret ve turizm bakımından bir kavşak noktası olduğunu dile getirerek, "Buradaki pazar adeta açık hava pazar merkezi gibi görev yapmakta. Yunanistan'dan gelenler alışveriş yapıyor. Bu kapsamda Trakya'daki oda ve borsalarla beraber İpsala Sınır Kapısı'nı modern bir hale getireceğiz. Bugün bunun için buradayız." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Keşan Ticaret Borsasını ziyaretinde ise Keşan ve çevresinin bereketli topraklara sahip olduğunu belirterek, "Hamzadere Barajı bittikten sonra yaklaşık 350 bin dönümlük arazi sulanmaya başlayacak, buranın zenginliğini ve verimliliğini artıracak." diye konuştu.

Rifat Hisarcıklıoğlu, ilçede 70 bin ton kapasiteli lisanslı depo kurulması yönündeki çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'nu ziyaret etti

Mustafa Helvacıoğlu, Türkiye, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:31 Kaynak: AA
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